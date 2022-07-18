Косачев: судя по анализам крови пленных военнослужащих ВС Украины, на них ставили бактериологические опыты

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18 июля 2022, 16:32 Источник: РИА Новости

Константин Косачев, фото из соцсети

Судя по ряду анализов крови пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, на них ставили бактериологические опыты. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев.

После заседания комиссии в понедельник сенатор рассказал журналистам: "Анализ заборов крови у украинских военных, оказавшихся в плену, подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для жителей Украины, содержание соответствующих веществ в крови во много раз превосходит поддающиеся объяснению нормы".

Как объяснил Косачев, это значит, что на военнослужащих армии Украины ставились опыты, и что на территории этой соседней с Россией страной проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.

Политик считает, что при определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях.