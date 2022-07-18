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Косачев: судя по анализам крови пленных военнослужащих ВС Украины, на них ставили бактериологические опыты

, 16:32 Источник: РИА Новости

Косачев: судя по анализам крови пленных военнослужащих ВС Украины, на них ставили бактериологические опыты
Константин Косачев, фото из соцсети

Судя по ряду анализов крови пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, на них ставили бактериологические опыты. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев.

После заседания комиссии в понедельник сенатор рассказал журналистам: "Анализ заборов крови у украинских военных, оказавшихся в плену, подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для жителей Украины, содержание соответствующих веществ в крови во много раз превосходит поддающиеся объяснению нормы".

Как объяснил Косачев, это значит, что на военнослужащих армии Украины ставились опыты, и что на территории этой соседней с Россией страной проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.
Политик считает, что при определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях.

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