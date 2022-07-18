Депутат Морозов заявил, что РФ готова к любым вариантам развития событий, включая ухудшение отношений с Евросоюзом

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18 июля 2022, 14:04 Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил в разговоре с представителями СМИ в понедельник, что Россия готова к любым вариантам, в частности, к ухудшению отношений с Евросоюзом.

Олег Морозов, комментируя заявление руководителя Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что он намерен предложить странам ЕС пересмотреть основы отношений с Россией на фоне "новых угроз".

Депутат ГД подчеркнул, что Москва готова к любому варианту развития ситуации: как к ухудшению связей с ЕС, так и к элементам прозрения, которые, однако, маловероятны. Морозов добавил, что что намерения "ужесточить" рестрикции вызовут обратный эффект, среди которых невосполнимые потери и социальные волнения в европейских странах.