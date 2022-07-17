ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра

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17 июля 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

последствия обстрела в Донбассе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу десять снарядов калибром 152 миллиметра.

В СЦКК уточнили, что в воскресенье, 17 июля, в 11.50 по местному времени (совпадает с московским) был зарегистрирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Новомихайловка, который расположен в Петровском районе Донецка.

В представительстве подчеркнули, что украинские военные выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра.