ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу десять снарядов калибром 152 миллиметра.
В СЦКК уточнили, что в воскресенье, 17 июля, в 11.50 по местному времени (совпадает с московским) был зарегистрирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Новомихайловка, который расположен в Петровском районе Донецка.
В представительстве подчеркнули, что украинские военные выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра.