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Украинский генерал Маломуж сообщил, что Путин фактически предъявил ультиматум Зеленскому по условиям переговоров

, 09:54 Источник: РБК

Украинский генерал Маломуж сообщил, что Путин фактически предъявил ультиматум Зеленскому по условиям переговоров

Президент РФ Владимир Путин фактически поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум по условиям переговоров. Генерал армии Украины, бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал об этом в интервью изданию "Обозреватель".

Как уточнил Маломуж, условия соглашения были предоставлены Киеву еще в марте на переговорах в Стамбуле.

По информации украинского генерала, Москва ожидает, что переговоры будут проходить на ее условиях или же российская армия усилит боевые действия на Донбассе, в Харьковском направлении и на юге.

"Ультиматум Путина таков: или в ближайшие полторы-две недели Россия начинает масштабное наступление на Донецк, усиливает давление на Харьков и на юг, или переговоры на ее условиях" — высказал свое мнение украинский генерал.

Маломуж перечислил условия России: признание республик Донбасса, полный переход Донецкой и Луганской областей под контроль российских сил, "демилитаризация" и невступление Украины в НАТО, а также установление статуса-кво по территориям, которые в настоящее время контролируют российские военные — Херсонской, Запорожской и Харьковской областям.

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