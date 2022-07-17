Украинский генерал Маломуж сообщил, что Путин фактически предъявил ультиматум Зеленскому по условиям переговоров

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17 июля 2022, 09:54 Источник: РБК

Президент РФ Владимир Путин фактически поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум по условиям переговоров. Генерал армии Украины, бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал об этом в интервью изданию "Обозреватель".

Как уточнил Маломуж, условия соглашения были предоставлены Киеву еще в марте на переговорах в Стамбуле.

По информации украинского генерала, Москва ожидает, что переговоры будут проходить на ее условиях или же российская армия усилит боевые действия на Донбассе, в Харьковском направлении и на юге.

"Ультиматум Путина таков: или в ближайшие полторы-две недели Россия начинает масштабное наступление на Донецк, усиливает давление на Харьков и на юг, или переговоры на ее условиях" — высказал свое мнение украинский генерал.

Маломуж перечислил условия России: признание республик Донбасса, полный переход Донецкой и Луганской областей под контроль российских сил, "демилитаризация" и невступление Украины в НАТО, а также установление статуса-кво по территориям, которые в настоящее время контролируют российские военные — Херсонской, Запорожской и Харьковской областям.