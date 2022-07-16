Кадыров в Грозном обсудил с телеведущим Владимиром Соловьевым «темы специальной военной операции»

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16 июля 2022, 19:54 Источник: Telegram

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: скриншот видео.

Награжденный в пятницу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущий Владимир Соловьев побывал в Чечне, где посетил Российский университет спецназа и места подготовки чеченских силовиков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись, в том числе и темы специальной военной операции на Украине. Владимир Рудольфович человек с большой буквы. Он посвятил всю свою жизнь защите интересов нашего великого Отечества в информационной среде. Пока вражеские СМИ день за днем штампуют фейковые новости, Владимир Рудольфович уверенно держит оборону, сводя на нет все попытки очернить честь России», - написал Кадыров.

Свой пост он сопроводил роликом, в котором Соловьев в восторженных тонах говорит о Чечне и стреляет из разных видов оружия.