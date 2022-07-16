Пушков заявил, что Европу ожидает цикл отставок и политических кризисов

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16 июля 2022, 12:20 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото из соцсети

Политик Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктор Орбан о том, что Европа санкциями выстрелила себе даже не в ногу, а в легкие и сейчас задыхается.

Сенатор обратил внимание на отставки премьеров Великобритании Бориса Джонсона и Эстонии Каи Каллас и попытку уйти из итальянского правительства Марио Драги. Заявление Драги об отставке президент Италии не принял.

Пушков написал в своем Telegram-канале, что у европейских премьеров "подлинная причина у всех одна: широкое недовольство работой этих премьеров". По мнению российского политика, "недовольство связано с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран". Пушков напомнил, что появились разговоры о возможной отставке Шольца. "В любом случае цикл отставок и политических кризисов - это именно то, что ожидает Европу, которая, по меткому выражению Виктора Орбана, выстрелила себе даже не в ногу, а в легкие, и теперь задыхается", - заключил Алексей Пушков.