Политолог Брутер: американский сенатор Рэнд Пол один из тех, кому разрешено говорить, но его не слышат

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16 июля 2022, 11:40

Рэнд Пол, фото: Samuel Corum - CNP/Consolidated News Photos, globallookpress.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог, доктор экономических наук заявил, что Рэнд Пол один из тех сенаторов, которых «не слышат».

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что вряд ли постсоветские страны смогут вступить в НАТО. Политолог Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление.

Брутер считает, что Пол — один из тех сенаторов, «которому разрешено говорить, но его не слышат». Он также поставил под сомнение слова американского политика насчёт непринятия постсоветских стран в альянс: по мнению Брутера, НАТО даже попытается «принять Белоруссию», сохраняя политику расширения.

«Я уж молчу про Молдавию», — высказался собеседник RT.