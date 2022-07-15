Источники МК: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшие часы

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15 июля 2022, 14:20 Источник: Московский комсомолец

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/globallookpress.com

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшее время. Газета «Московский комсомолец» пишет эту информацию со ссылкой на свои источники, близкие к ВПК.

Вместо Рогозина возглавить «Роскосмос» может вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

СМИ уже давно пишут о возможной смене главы госкорпорации. Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, прочили на место главы «крупного промышленного актива».

По информации «МК», возможно, Рогозин будет переведен на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине, возможно, займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий

Госдума 15 июня проводит экстренное внеплановое заседание. Выступал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который, вероятно станет еще и вице-премьером. Полная повестка заседания Госдумы не анонсировалась.