Правительство РФ выпроводило Северный совет из Калининграда и Санкт-Петербурга

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14 июля 2022, 20:57

Кремль,Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В правительстве России отменили меморандумы, заключённые с Северным советом, которые предусматривали создание информационных бюро данной организации в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Официальное заявление российского кабмина подразумевает, что Кремль разрывает практическую работу с Северным советом и прекращает проекты данной организации на территории России.

Поводом для решения послужили недружественные действия со стороны стран Северной Европы в отношении России, а также незаконные санкционные ограничения.

Напоминаем, в Совет министров северных стран входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция.