Правительство РФ выпроводило Северный совет из Калининграда и Санкт-Петербурга

В правительстве России отменили меморандумы, заключённые с Северным советом, которые предусматривали создание информационных бюро данной организации в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Официальное заявление российского кабмина подразумевает, что Кремль разрывает практическую работу с Северным советом и прекращает проекты данной организации на территории России.
Поводом для решения послужили недружественные действия со стороны стран Северной Европы в отношении России, а также незаконные санкционные ограничения.
Напоминаем, в Совет министров северных стран входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция.