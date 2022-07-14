Представитель МИД РФ Захарова парировала критику в адрес России «разбушевавшейся» Трасс

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14 июля 2022, 19:55

Мария Захарова, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс позволила себе очередные антироссийские выпады. В качестве ответа официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала успокоиться «разбушевавшейся» англичанке.

«Весь этот набор пустых лозунгов разбушевавшейся Трасс отчетливо показывает, что на деле она либо не в состоянии разглядеть серьезные кризисные явления в экономике и внутренней политике страны, правительство которой стремится возглавить, либо попросту не знает, как их преодолеть, и пытается переключить внимание избирателей. В любом случае очевидно, что благополучие и уровень жизни рядовых британцев не входят в число ее приоритетов», − приводит ТАСС заявление Захаровой, размещённое на сайте МИДа.

Российский дипломат отметила возросшую агрессивность британской чиновницы после включения её кандидатуры на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.

«Трасс сыплет угрозами в адрес нашей страны и ее руководства, хочет добиться «победы Украины» над Россией. Чего только стоит ее замах на «руководство свободным миром» в сопротивлении России. Это явно мания величия второразрядного политика. Всё это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало», − подчеркнула спикер МИД РФ.

В заключении Захарова предложила Трасс попытаться исполнить свои мечты и ждать возможных тяжёлых последствий.