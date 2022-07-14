Пасечник сообщил, что обсудил с Володиным вопросы о взаимодействии парламентов России и ЛНР

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14 июля 2022, 19:29 Источник: Глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как сообщили в четверг в Госдуме, Володин совершил рабочую поездку в ЛНР.

По итогам встречи с председателем нижней палаты российского парламента Пасечник написал в своем Telegram-канале: "...Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия наших парламентов. Общие усилия должны быть направлены на создание единого правового поля между ЛНР и Россией".

По его информации, депутаты обоих парламентов уже образуют межгосударственные рабочие группы. Пасечник также отметил, что каждая поездка российских законодателей должна иметь конкретную цель – "всестороннюю помощь соотечественникам".

"А жителей Донбасса россияне считают именно братьями и соотечественниками", – подчеркнул глава ЛНР.

В ЛНР вместе с Володиным ездили председатели комитетов Государственной Думы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий и руководитель Аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.