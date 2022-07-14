Мексиканский глава государства пообещал инвестировать миллиарды в защиту границы с США

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14 июля 2022, 18:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Мексиканских СМИ наблюдается большое число материалов, посвящённых недавним переговорам президента Обрадора с американским правительством. «Байден побеждает там, где проиграл Трамп», - гласят заголовки местных газет, которые вышли по итогам состоявшейся в США встречи двух президентов. Ключевым итогом стал решение Мехико инвестировать 1.5 млрд $ в приграничную инфраструктуру. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп как раз-таки наоборот добивался того, чтобы на обустройство границы шли деньги именно из мексиканского бюджета, но власти Мексики на такое решение не шли. Теперь же всё изменилось.

«Проекты модернизации пограничных переходов создадут хорошо оплачиваемые местные рабочие места», - отмечается в совместном коммюнике лидеров, «Повысят безопасность и сделают экономику более устойчивой в цепочках поставок. Мексика обязалась инвестировать 1.5 млрд $ в приграничную инфраструктуру с 2022 по 2024 годы». Пресс-конференции по итогам встречи не случилось. Но зато в её начале представители СМИ выслушали подробное выступление президента Обрадора. Он говорил около получаса, затронул важнейшие проблемы двух стран и даже углубился в американо-мексиканские отношения давнего периода. При этом, сам американский президент не говорил много, а ограничился лишь дежурным приветствием.

Что же касается вопросов нелегальной миграции, то мексиканский лидер в своём выступлении чётко всё пояснил. По его словам, для улучшения ситуации в этой области нужна добрая воля США, а не только шаги с его стороны. Обрадор подчеркнул, что для мексиканской стороны важно добиться от Штатов отмены мер, принятых при администрации Трампа. Также глава государства попросил администрацию Байдена упорядочить процесс легальной иммиграции и увеличить количество временных рабочих виз для мексиканцев.