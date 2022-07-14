Вячеслав Володин в ЛНР провел встречу с главой республики Леонидом Пасечником

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14 июля 2022, 17:47 Источник: Госдума

В. Володин, фото: /vk.com/lugansk_all_new

В рамках рабочей поездки Вячеслава Володина в ЛНР спикер Госдумы РФ провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в Луганскую народную республику и выступил перед депутатами Народного Совета ЛНР. Володин передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

О рабочей поездке Володина в ЛНР сообщается на сайте Госдумы.

В ходе рабочей встречи с председателем Народного Совета Денисом Мирошниченко отметил, что работа с населением Республики будет организована с учетом соглашений о сотрудничестве между регионами РФ и ЛНР.

"Например, Москва шефство взяла над Луганском. У нас много депутатов избрано от Москвы. Поэтому мы должны с вами создать все условия, чтобы депутаты от Москвы, получив голоса поддержки от граждан РФ, проживающих на территории Луганска, могли отчитываться перед своими избирателями, оказывать им помощь, решать вопросы, а также отреагировать на обращения наших соотечественников", - рассказал председатель Госдумы РФ.

Володин отметил, что "в ЛНР живут граждане России, которые принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму, и поэтому депутатам надо работать с соотечественниками, с избирателями обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы".

"Важно, чтобы мы вышли на новые форматы сотрудничества. Межпарламентский диалог должен быть эффективным", - сказал Володин в ходе встречи с депутатами Народного Совета ЛНР.