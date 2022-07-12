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Аргументы Недели Политика 13+

Глава «Роскосмоса» Рогозин запретит космонавтам на МКС использовать в работе европейский манипулятор ERA

, 21:57

Глава «Роскосмоса» Рогозин запретит космонавтам на МКС использовать в работе европейский манипулятор ERA
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается обязать российских космонавтов отказаться от использования во время работ на Международной космической станции европейский манипулятор ERA.

Таким образом он прокомментировал заявление о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», − написал чиновник в своём Telegram-канале.

Манипулятор ERA установлен на российском модуле «Наука» на МКС.

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