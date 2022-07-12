Глава «Роскосмоса» Рогозин запретит космонавтам на МКС использовать в работе европейский манипулятор ERA

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается обязать российских космонавтов отказаться от использования во время работ на Международной космической станции европейский манипулятор ERA.
Таким образом он прокомментировал заявление о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.
«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», − написал чиновник в своём Telegram-канале.
Манипулятор ERA установлен на российском модуле «Наука» на МКС.