Глава «Роскосмоса» Рогозин запретит космонавтам на МКС использовать в работе европейский манипулятор ERA

Аргументы Недели → Политика 13+

12 июля 2022, 21:57

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается обязать российских космонавтов отказаться от использования во время работ на Международной космической станции европейский манипулятор ERA.

Таким образом он прокомментировал заявление о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», − написал чиновник в своём Telegram-канале.

Манипулятор ERA установлен на российском модуле «Наука» на МКС.