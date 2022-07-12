Чубайс отметил причину своего ухода с поста сопредседателя АРВЭ

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12 июля 2022, 21:02

Отставной Анатолий Чубайс, Photoagency Interpress/ Global Look Press

Сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) стал во вторник, 12 июля, российский олигарх Виктор Вексельберг. До недавнего времени этот пост занимал опальный и скандально известный олигарх Анатолий Чубайс, который покинул Россию.

Господин Чубайс сам прокомментировал причину своей отставки. По словам политика и бизнесмена, его целью является не пост председателя ассоциации, а «сама возобновляемая энергетика в России».

«Пока пост этому помогал, я его занимал», − приводит его слова ТАСС.

Одновременно сам Чубайс отметил, что сам настоял на замене сопредседателя АРВЭ, «когда стало ясно, что замена его поможет возобновляемой энергетике».

Тем не менее, опальный олигарх подчеркнул, что остаётся членом президиума АРВЭ.