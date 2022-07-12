За пост премьер-министра Великобритании будут бороться восемь претендентов

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12 июля 2022, 20:42 Источник: РИА "Новости"

Даунинг-стрит, 10, Steve Taylor/Keystone Press Agency

Вечером во вторник, 12 июля, стало известно о завершении регистрации кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. В первом раунде за эту должность будут бороться восемь претендентов.

Официальная регистрация кандидатов была завершена в 18.00 по местному времени (20.00 по Москве). За пост британского премьера будут бороться восемь политиков, которым удалось получить голоса не менее двадцати членов фракции консерваторов.

В частности, в выборной гонке будут участвовать экс-глава Министерства финансов Риши Сунак, руководитель МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также экс-заместитель министра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.