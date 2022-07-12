В столице России открылось Посольство ДНР

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12 июля 2022, 20:44

Посольство ДНР в Москве, МИД РФ/ Global Look Press.com

В российской столице открылось Посольство Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Открытие состоялось во вторник, 12 июля, о чём сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипмиссия находится в Мещанском районе Москвы по адресу: Грохольский переулок 13, строение 2.

В связи с трагическими событиями последних дней в республике в связи с гибелью при обстрелах ВСУ мирных граждан, торжественную церемонию, объявленную ранее, отменили. Обошлись лишь протокольным открытием.

«Невозможно здесь праздновать, когда гибнут наши земляки» – заявила посол ДНР, прибывшая в Москву. В этой связи о начале работы посольства было объявлено в обычном режиме.

Отныне граждане ДНР смогут обращаться в дипмиссию по всем волнующим их вопросам.