В правительстве Челябинской области принят ряд кадровых решений

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12 июля 2022, 19:15 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Сферы, в которых произошли изменения, требуют дополнительного внимания.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в кадровый состав правительства региона и перераспределил полномочия между своими заместителями.

Иван Куцевляк назначен заместителем губернатора, он будет курировать министерство экономического развития Челябинской области. Заместитель губернатора Егор Ковальчук продолжит контролировать региональное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Сергей Сушков занял должность территориального заместителя главы региона, в его полномочия будет входить кураторство над южными муниципалитетами и министерством сельского хозяйства.

Алексей Фартыгин в должности заместителя губернатора будет курировать два ведомства: министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами.

Расширятся полномочия Александра Козлова. Замгубернатора помимо цифрового развития региона будет контролировать работу министерства экологии Челябинской области.

Александр Богашов становится заместителем губернатора без совмещения с должностью министра имущества. В его полномочия также будет входить кураторство главным управлением лесами.

В пресс-службе правительства Челябинской области подчеркнули, что изменения связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений. Те сферы, которых коснулись новации, требуют дополнительного внимания и детального погружения для принятия эффективных решений.