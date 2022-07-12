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Служба внешней разведки РФ: Польша намерена с помощью Венгрии и Румынии прикрыть свои планы по захвату Западной Украины

, 18:46 Источник: РИА "Новости"

Служба внешней разведки РФ: Польша намерена с помощью Венгрии и Румынии прикрыть свои планы по захвату Западной Украины
солдаты, https://unsplash.com/photos/1LTunOck3es

Служба внешней разведки России 12 июля заявила, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество с Венгрией и Румынией по украинскому вопросу, прикрывая свои намерения по захвату Западной Украины.

Пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина сообщило, что Варшава пытается завуалировать экспансию на Западную Украину посредством массированной маскировочной пропаганды.

В данном случае акцент предлагается сделать на имитации "коллективного участия" соседей Украины в Европе в делах Киева. Так, Польша намерена активизировать сотрудничество с венгерскими и румынскими властями по украинской тематике, чтобы прикрыться ими в целях реализации своих планов. 

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