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12 июля 2022, 17:11 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Обозреватель Майк Гленн в материале для издания The Washington Times, который был опубликован утром во вторник, 12 июля, заявил, что Украина в будущем может остаться без американского оружия.

Майк Гленн заявил, что с прошлого лета Вашингтон направил украинской стороне пятнадцать пакетов военной помощи, в частности, артиллерийские ракетные системы, гаубицы, боеприпасы, вертолеты, противотанковые комплексы, а также БПЛА.

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис, комментируя вышеуказанные данные, подчеркнул, что отправка Соединенными Штатами Америки многомиллиардной помощи Киеву не является военной стратегией страны и вряд ли позволят переломить ход спецоперации РФ. По его словам, дальнейшая судьба уже поставленного оружия требует строгого контроля. Эксперт добавил, что на Украине наблюдается "полный слом" системы военного снабжения – оружие не доходит до фронта, вследствие чего военные страны оттесняются все дальше.

Полковник Марк Канчан в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО располагают "безграничными" арсеналами, однако предупредил, что дальнейшая отправка оружия Киеву угрожает безопасности Вашингтона. Он также уточнил, что общественность в США в будущем может изменить мнение по вопросу военной помощи Украине и обратил внимание на то, что в Европе растет скепсис по данной теме.