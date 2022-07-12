Турецкий политик Бахчели встретился с радикалами и обострил конфликт с Грецией

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12 июля 2022, 11:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Дипломатический скандал между Турцией и Грецией продолжает нарастать. Недавно на встрече с ультраправыми радикалами из движения «Серые волки» лидер Партии Националистического Движения Турции Девлет Бахчели был запечатлён с картой Эгейского моря, где ряд греческих островов был помечен, как турецкая территория. Это всерьёз встревожило греческих партнёров Турции. В интернете возникли массовые обсуждения прошедшего мероприятия. Между тем, в Анкаре не раз звучали резкие заявления как раз-таки в адрес Афин. Эрдоган уже призывал Грецию отказаться от милитаризации архипелага в Эгеиде. Турция не исключала, что может инициировать дискуссию в ООН об островном суверенитете, если греки не прекратят нарушать международное право.

Тема споров вокруг турецко-греческих островов всплывала и на прошедшем саммите в Мадриде. Участники встречи предлагали посредничество в урегулировании противоречий между соседями. Но Анкара наотрез отказалась, заявив, что на данный момент такой необходимости нет. Тем не менее, в Турции времена появляются новости о радикальных заявлениях каких-нибудь местных политиков. Тот же Бахчели, отметившийся на встрече с турецкими радикалами, в своё время презентовал Эрдогану карту «тюркского мира», который «не имеет ни конца, ни края».