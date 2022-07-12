Эксперт Оленченко: инициатива внести РФ в «список террористических государств» – это следствие сопротивления России диктату США

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12 июля 2022, 10:02

USA flag, Frank Hoermann/SVEN SIMON, globallookpress.com

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал обращение депутата шведского парламента Маркуса Вихеля к главе МИД страны Анн Линде с вопросом об антироссийских инициативах, в частности включении РФ в список «террористических государств».

Вихель заявил, что американские конгрессмены разработали проект резолюции, который призывает госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию «государством — спонсором терроризма». В Литве парламент уже объявил РФ одним из «террористических государств». Вихель поинтересовался у Линде, будет ли расстраивать аналогичная инициатива в ЕС, Швеции или на каких-либо «международных площадок».

Оленченко прокомментировал в беседе с RT обращение Вихеля.

Эксперт заявил, что такие инициативы о внесении РФ в «список террористических государств» – это следствие сопротивления России «диктату США и сохранению однополярного мира».

Говоря о Вихеле, Оленченко заявил, что политик продвигает проамериканские идеи в Европе.

«Они исходят от фигур, которые ставят американские стратегии выше национальных интересов», — заключил эксперт.