Володин в шутку предложил США защищаться от российских ядерных «Посейдонов» с помощью «подводных шаров»

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12 июля 2022, 08:50

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку предложил Соединенным Штатам защищаться от российских ядерных аппаратов «Посейдон» с помощью «подводных шаров». Соответствующую публикацию отечественный политический деятель разместил в Telegram.

Согласно точке зрения, высказанной Володиным, новость о том, что американское министерство обороны станет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет Москвы, стоит воспринимать как провал программы ПРО США.

«Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны “Посейдона”», — написал спикер нижней палаты парламента РФ.

Ранее во вторник сообщалось, что американский президент Джо Байден направил на ратификацию в Сенат протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.