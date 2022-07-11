В МИД РФ заявили, что Москва готова сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

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11 июля 2022, 18:06 Источник: РИА "Новости"

МИД России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации вечером в понедельник, 11 июля, заявили, что Москва ожидает формирования нового правительства в Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Москва исходит из того, что события в Шри-Ланке являются внутренним делом островного государства. В ведомстве добавили, что рассчитывают на дальнейшее развитие политических процессов в этой стране в соответствии с конституцией и законами.

Сотрудники российского министерства надеются на скорейшую нормализацию обстановки в Шри-Ланке.