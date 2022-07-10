В Госдуме намерены провести внеочередное пленарное заседание, так как накопились требующие неотложного решения вопросы

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10 июля 2022, 22:35 Источник: ТАСС

Здание Госдумы РФ, фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Совет Государственной думы в понедельник, 11 июля, рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания нижней палаты парламента 15 июля, в пятницу. Это поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Один из вопросов повестки Совета - проведение внеочередного пленарного заседания Госдумы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - говорится в сообщении.

Согласно информации Совета Госдумы, необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения".

Госдума 7 июля завершила весеннюю сессию, депутаты ушли в отпуск.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что верхняя палата парламента при необходимости также готова провести дополнительное заседание. "Мы весеннюю сессию закрыли, при этом Совет Федерации готов работать в любом режиме", - цитирует Тимченко ТАСС.