Аналитик Оленченко: население Евросоюза и США пресыщено украинской тематикой

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10 июля 2022, 11:57 Источник: Russia Today

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Russia Today сообщил об ограниченном потенциале западных государств в вопросе оказания помощи киевским властям.



Оленченко считает, что страны Евросоюза и США почти исчерпали свой потенциал в сфере поддержки Украины с моральной, материальной и военной стороны.



Эксперт также отметил, что оказание помощи Украине заставило западных лидеров задуматься о проблеме нарастающего дефицита средств для обеспечения собственного благосостояния и национальных интересов.



Аналитик добавил, что осень может принести населению Европы и США инфляцию и повышение цен на ресурсы. В связи с этим население будет недовольно и станет протестовать против украинской тематики.