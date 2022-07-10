Аналитик Оленченко: население Евросоюза и США пресыщено украинской тематикой

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Russia Today сообщил об ограниченном потенциале западных государств в вопросе оказания помощи киевским властям.
Оленченко считает, что страны Евросоюза и США почти исчерпали свой потенциал в сфере поддержки Украины с моральной, материальной и военной стороны.
Эксперт также отметил, что оказание помощи Украине заставило западных лидеров задуматься о проблеме нарастающего дефицита средств для обеспечения собственного благосостояния и национальных интересов.
Аналитик добавил, что осень может принести населению Европы и США инфляцию и повышение цен на ресурсы. В связи с этим население будет недовольно и станет протестовать против украинской тематики.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент США Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния с Россией и Китаем
Трамп высказал мнение, что он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах президента США в 2020-м
Захарова: Блинкен сочиняет небылицы об изоляции Лаврова на встрече глав МИД G20, чтобы оправдывать собственный провал
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 13:52 ЕС призвал к урегулированию кризиса и нормализации ситуации в Шри-Ланке
- 13:24 Российские легкоатлеты даже в «нейтральном статусе» не смогут выступить на летнем ЧМ по решению World Athletics
- 12:29 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
- 12:04 Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Запада по обещаниям Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется»
- Telegram | (Подписаться) НАСА: Сразу три астероида пролетят в опасной близости с Землей