Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Аналитик Оленченко: население Евросоюза и США пресыщено украинской тематикой

, 11:57 Источник: Russia Today

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Russia Today сообщил об ограниченном потенциале западных государств в вопросе оказания помощи киевским властям.

Оленченко считает, что страны Евросоюза и США почти исчерпали свой потенциал в сфере поддержки Украины с моральной, материальной и военной стороны.

Эксперт также отметил, что оказание помощи Украине заставило западных лидеров задуматься о проблеме нарастающего дефицита средств для обеспечения собственного благосостояния и национальных интересов.

Аналитик добавил, что осень может принести населению Европы и США инфляцию и повышение цен на ресурсы. В связи с этим население будет недовольно и станет протестовать против украинской тематики.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram