Попавший под санкции российский олигарх стал гражданином ОАЭ

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10 июля 2022, 10:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало известно совсем недавно, крупный российский олигарх, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал гражданином ОАЭ в 2021 году. В Forbes уже сообщил об этом его представитель. Он также рассказал, что в начале 2021 года власти ОАЭ внесли поправки в закон о гражданстве и паспортах, позволяющие инвесторам, специалистам и учёным получать гражданство страны. «К Андрею Мельниченко обратились власти Эмиратов, и он с благодарностью отнёсся, став гражданином ОАЭ в 2021 году», - следует из слов представителя миллиардера.

По данным источников, с момента введения санкций Мельниченко вместе с семьёй живёт в эмирате Рас-Аль-Хайма. При этом, у бизнесмена остаётся гражданство РФ. Под санкции ЕС Мельниченко попал в самом начале марта этого года. Одной из причин введения санкций в организации назвали присутствие олигарха на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля, как раз после начала СВО. «Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российскими властями», - указывали в ЕС для обоснования санкций. В середине марта санкции против бизнесмена ввела Великобритания. Также ввела в действия санкции Евросоюза против Мельниченко и Швейцария.

Сам же олигарх убеждён, что введённые против него рестрикции «безосновательны» и «абсурдны». Также он заявлял о своём негативном отношении к конфликту на территории Украины. В мае этого года он подавал иск на обжалование санкций.