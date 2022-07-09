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Глава МИД КНР Ван И на встрече с Энтони Блинкеном потребовал, чтобы Вашингтон прекратил клеветать на Пекин

, 14:01 Источник: ТАСС

Глава МИД КНР Ван И на встрече с Энтони Блинкеном потребовал, чтобы Вашингтон прекратил клеветать на Пекин
флаг Китая, https://unsplash.com/photos/jL0tMFYOdBM

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Бали потребовал, чтобы американское руководство прекратило клеветать на Китай и отменило односторонние санкции.

Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить распространение клеветы о политической системе КНР, а также перестать очернять действия китайских властей. Дипломат добавил, что США немедленно следует отменить односторонние рестрикции в отношении компаний из Китая и снять повышенные пошлины на китайскую продукцию.

По словам Ван И, в Пекине не намерены терпеть вмешательство американской стороны во внутреннюю политику КНР.

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