Российские системы ПВО за сутки сбили пятнадцать украинских беспилотников

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9 июля 2022, 13:01 Источник: РИА "Новости"

Тор М2У, сайт МО РФ

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили пятнадцать украинских беспилотников. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 9 июля, в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно последним данным, российские военные ликвидировали пятнадцать украинских БПЛА в районах населенных пунктов Бражковка, Долгенькое, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол в Харьковской области, а также Донецк и Святогорск в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, системы ПВО РФ перехватили шесть снарядов украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области и в ДНР.