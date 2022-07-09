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Над Херсоном сработали системы ПВО, ведется обстрел со стороны Николаева

, 10:15 Источник: РИА "Новости"

Над Херсоном сработали системы ПВО, ведется обстрел со стороны Николаева
въезд в Херсон, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Над Херсоном утром в субботу, 9 июля, сработали по целям силы противовоздушной обороны. Соответствующую информацию предоставили журналистам в пресс-службе военно-гражданской администрации области.

В ВГА отметили, что в настоящий момент ведется обстрел Херсона со стороны Николаева. Работают системы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее в рамках спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области на юге Украины. В вышеуказанных регионах были созданы военно-гражданские администрации.

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