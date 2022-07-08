Захарова о блокаде транзита в Калининград: Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жёсткие меры

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8 июля 2022, 18:32

МИД России, Alexander Rekun/ Global Look Press

Внешнеполитическое ведомство России категорически поставило Литву и Евросоюз перед фактом жёстких ответных мер на продолжение блокады транзита товаров для Калининградской области в ближайшее время. ОБ этом заявила представитель МИД РФ Мария Зазхарова.

Как отмечает дипломатическая служба, российские экономические операторы несут убытки в связи с введением Литвой незаконных ограничений российскому транзиту.

«Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жёсткие меры», − значится в заявлении Захаровой.

Меры, по словам дипломата, уже проработаны и подготовлены к введению.