Слова Путина, что Россия на Украине

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8 июля 2022, 13:30 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия еще "всерьез ничего и не начинала" на Украине, подразумевают, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы.

Высказывание Владимира Путина в пятницу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что глава российского государства апеллировал к заявлениям, которые звучат от западных стран, из Украины, "о том, что, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы".

По словам Пескова, своими словами "Путин просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы". "Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе спецоперации", - прокомментировал Песков высказывание Путина.

"Все эти заявления западников абсурдны, и они только добавляют горя для украинского народа", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.