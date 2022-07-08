В МИД России назвали «актом терроризма» покушение на Синдзо Абэ

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8 июля 2022, 11:50 Источник: МИД РФ

здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве ошеломлены новостью о нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и считают его актом терроризма.

В МИД России убеждены, что планировавшие и совершившие нападение на Синдзо Абэ понесут должную меру ответственности за содеянное.

Мария Захарова подчеркнула, что Министерство иностранных дел РФ искренне желает бывшему премьеру Японии скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его жене Акиэ Абэ и другим родным сохранять крепость духа и не терять надежды.