Минюст США собирается принимать очередные меры по отношению к российским бизнесменам

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7 июля 2022, 20:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Ещё в конце июня в Министерстве Юстиции США обнародовали промежуточные итоги 100-дневной работы особой Целевой группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам. Группа была создана в марте с целью оказания давления на РФ ввиду украинского кризиса. Помимо США в состав данной инициативы входят Австралия, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Япония и Еврокомиссия. В результате совместных усилий удалось заморозить или заблокировать имущественные активы подсанкционных россиян более чем на 30 млрд долларов. Одних только яхт, принадлежащих олигархам, набралось на 2.2 млрд долларов.

Главная заслуга в таком «раскулачивании» во многом принадлежит частникам. Финансовые учреждения и иные организации, обязанные соблюдать санкционное и антиотмывочное законодательство, помогли властям не только идентифицировать, но также и обездвижить российские активы. Помимо всего прочего, они работали над предотвращением уклонения от наложенных санкций. Члены РЕПО, там где была возможность, использовали данные различных реестров, в частности бенефициарных владельцев и банковских счетов. Утверждается, что в ближайшие дни РЕПО продолжит отслеживать активы подсанкционных россиян.

Грядущая конфискация зарубежной собственности российских бизнесменов обусловлена желанием стран Запада рассорить крупный бизнес с властями РФ. Это своего рода стратегический ход. Предпринимателям, к которым столь незамысловатым образом обращаются из-за той стороны, предлагается осознать коллективную ответственность за всё, что происходит на территории Украины. И всё же, по мнению антикоррупционного эксперта Александра Сухаренко, отечественный олигархат едва ли пойдёт на какое-либо противоборство с действующим режимом, благодаря которому он, в общем-то, и существует.