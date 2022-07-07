Почти половина опрошенных планирует выбирать муниципальных депутатов Москвы онлайн – политолог Асафов

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7 июля 2022, 19:38

Около 43% москвичей, принявших участие в опросе Russian Field, на грядущих выборах муниципальных депутатов предпочтут онлайн-голосование традиционному способу. Такая форма выборов вошла в привычку жителей и стала новой электоральной нормой. Об этом сообщается в телеграм-канале политолога Александра Асафова со ссылкой на результаты исследования.

«Несмотря на критику онлайн-голосования со стороны оппозиции, в том числе парламентской, ДЭГ популярен у избирателя. Задолго до широкой кампании по информированию граждан о способах голосования и до старта программы «Миллиона призов» 42,7% респондентов заявили, что предпочитают дистанционное электронное голосование традиционному способу волеизъявления», - рассказал Асафов.

Реальные предпочтения москвичей в вопросах голосования можно будет наблюдать на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября. На данный момент своих кандидатов выдвинули 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду» и «Яблоко». В общей сложности представлен 3831 кандидат.

На результаты выборов может повлиять позиция партии по отношению к ДЭГ. Так, КПРФ на выборах в Госдуму выступала против формата онлайн-голосования. По мнению политолога, если партия сейчас пересмотрит свое отношение к этой форме голосования, то их избиратели не успеют вовремя перестроиться.

«Кстати, именно КПРФ <…> приложила значительные усилия по дискредитации ДЭГ, тем самым загнав себя в определенную ловушку. Даже если сейчас партия изменит риторику, то все равно не сможет использовать ДЭГ в качестве инструмента мобилизации своего электората. Коммунисты неоднократно выступали с обвинениями власти в административном использовании ДЭГ. Смена позиции просто запутает избирателя», - отметил Асафов.

По итогам социологического исследования, которое проходило с 29 июня по 1 июля, 34% опрошенных отдают предпочтение «Единой России». Рейтинг ЛДПР составляет 11,3%, КПРФ - 8%. У партии «Новые люди» - 4,8%, «Справедливая Россия — За правду» - 3,8%, «Яблоко» - 3,2%.