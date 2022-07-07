Грузинский президент не принимает гомофобию

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7 июля 2022, 17:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает решительно против группировок, признанных в стране «пророссийскими» и «гомофобными». Об этом она даже успела написать в соцсетях. Её недавний пост в Facebook (прин.компании Meta, запрещённой в РФ) вызвал настоящий фурор по всему государству. В своём заявлении президент отметила активность таких группировок. «В демократической стране запрещение политической партии может считаться крайней мерой», - отметила госпожа Зурабишвили. Но добавила, что это может стать необходимостью для пресечения их «пророссийской, насильственной деятельности».

Подтверждением усиления группировок в Грузии считается отказ ЛГБТ-сообщества проводить в этом году «марш достоинства». Непосредственной причиной отказа стало то, что «Консервативное движение» Зураба Махарадзе и Константина Моргошии, созданное в феврале на базе «Альт-инфо», а также близкий к ним «Союз православных родителей» Гурама Палавандишвили пригрозили «жесточайшим сопротивлением» в случае проведения гей-парада. Представители секс-меньшинств всё-таки собрались на горе Мцатминда на так называемое закрытое мероприятие. И это вызвало масштабное возмущение активистов вышеупомянутых организаций. Они окружили здание на горе, но потом были задержаны «за сопротивление правоохранителям».

На короткое время силовики задержали Константина Моргошию, Зураба Махарадзе и Гурама Палавандишвили. Но вскоре всех троих освободили. Власти не желали фокусировать на себе гнев религиозных фанатиков, которые, по некоторым данным, пользуются поддержкой духовников. Сразу после этого народный защитник Нино Ломджария высказалась за запрещение «насильственных пропутинских и пророссийских» группировок. Она призвала депутатов написать соответствующее обращение в КС. Но как заявила журналистам член парламентской фракции «За европейские реформы» Теона Акубардия, она вряд ли подпишет такое обращение, поскольку это «может стать прецедентом запрещения политической организации» .