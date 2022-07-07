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Daily Mail: Тереза Мэй может стать временной заменой Борису Джонсону

, 12:54

Daily Mail: Тереза Мэй может стать временной заменой Борису Джонсону
Тереза Мэй и Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Временно исполнять обязанности премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона могут поручить Терезе Мэй. Об этом сообщают источники Daily Mail в Консервативной партии.
Мэй находила в должности премьер-министра Соединенного Королевства с 13 июля 2016 по 24 июля 2019 года.

«Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия», -говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководитель кабинета министров Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку, однако он хочет остаться на своей должности до избрания нового лидера Консервативной партии будущей осенью.

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