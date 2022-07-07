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Аргументы Недели Политика 13+

Медведев о вероятной скорой отставке Джонсона: «лучшие друзья Украины» уходят

, 12:34

Медведев о вероятной скорой отставке Джонсона: «лучшие друзья Украины» уходят
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о вероятной скорой отставке Бориса Джонсона с должности руководителя правительства Великобритании. Соответствующую публикацию отечественный политический деятель разместил в Telegram.

«“Лучшие друзья Украины” уходят. “Перемога” в опасности!» — написал Медведев.

Он добавил, что ждет новостей об уходе со своих постов представителей властей Германии, Польши и прибалтийских республик.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Guardian указало, что Джонсон согласился на отставку, однако хочет остаться на занимаемой им должности до избрания нового лидера Консервативной партии осенью.

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