Президенты России и Армении обговорили по телефону тему безопасности на армяно-азербайджанской границе

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6 июля 2022, 20:12

Путин и Пашинян, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провёл по телефону переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном. Беседа состоялась сегодня, 6 июля, по инициативе Еревана. Стороны обсудили тему безопасности на армяно-азербайджанской границе и контакты Еревана с Анкарой. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», —значится в заявлении чиновников.

Среди прочего Пашинян рассказал Путину о прошедших в последнее время контактах, «направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией».