МИД Норвегии заявил о согласии Осло пропустить транзит грузов на Шпицберген из РФ

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6 июля 2022, 15:48

Борт на Шпицберген, mchs. ru/ Global Look Press

Власти Норвегии дали согласие пропустить транзитные грузы из России через свою территорию для поселений российских граждан на Шпицбергене. Информацию сообщает в среду, 6 июля, RT со ссылкой на МИД Норвегии.

Дипломатическое ведомство скандинавской страны уточняет, что контейнеры из РФ прибудут сперва в город Тромсё, а затем на Шпицберген.

Как известно, 28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов, предназначенных для посёлков с российскими гражданами на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».