Дмитрий Медведев: идея наказать Россию, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна и угрожает человечеству

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июля 2022, 12:05 Источник: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, Russian Government/ globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе.

У России имеется ядерное оружие. Политик заявил, что идея наказать Россию угрожает человечеству.

Медведев напомнил, что, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он назвал "бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России".

По словам политика, "эти предложения не только юридически ничтожны". "Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", - написал Дмитрий Медведев 6 июля в своем Telegram-канале.