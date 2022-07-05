Канада стала первой страной НАТО, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в альянсе

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5 июля 2022, 22:56 Источник: ТАСС

премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Канада первой из стран-членов НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Об этом во вторник сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

По словам Джастина Трюдо, ратификация Канадой протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО приближает эти две страны к полноправному членству в организации. Канадский премьер-министр выразил уверенность в том, что вышеуказанные государства смогут "быстро и эффективно" интегрироваться в Североатлантический альянс.

Отметим, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО после ратификации документов всеми странами, которые являются членами альянса.