Mirror: сокращение армии Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО

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5 июля 2022, 11:26 Источник: РИА Новости

Армия Риги, Victor Lisitsyn/Global Look Press

Экс-руководитель генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что сокращение британских войск оставит Великобританию «вовсе без вооруженных сил». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

«Сокращения британских войск с 82000 до 72500 человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил», – заявил Доннат изданию.

В материале также указывается, что такая мера со стороны правительства Великобритании может нарушить планы НАТО в контексте антироссийских ограничений. Альянс планировал «расширить силы быстрого реагирования», в том числе и с помощью Британии.