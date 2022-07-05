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Аргументы Недели Политика 13+

Mirror: сокращение армии Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО

, 11:26 Источник: РИА Новости

Mirror: сокращение армии Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО
Армия Риги, Victor Lisitsyn/Global Look Press

Экс-руководитель генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что сокращение британских войск оставит Великобританию «вовсе без вооруженных сил». Об этом пишет РИА Новости  со ссылкой на издание Mirror.

«Сокращения британских войск с 82000 до 72500 человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил», – заявил Доннат изданию. 

В материале также указывается, что такая мера со стороны правительства Великобритании может нарушить планы НАТО в контексте антироссийских ограничений. Альянс планировал «расширить силы быстрого реагирования», в том числе и с помощью Британии.

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