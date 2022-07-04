Политолог Перенджиев: беженцы из Украины, несмотря на чувство собственной значимости, не вписываются в польскую культуру

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2022, 18:28

Варшава, https://unsplash.com/photos/sgr_7h6o3J8

Политолог Александр Перенджиев в беседе с журналистами в понедельник заявил, что беженцы из Украины, несмотря на чувство собственной значимости, не вписываются в высокоразвитую польскую культуру.

Польша после начала специальной военной операции РФ на Украине открыла свои границы потокам украинских беженцев, однако через некоторое время выяснилось, что многие прибывшие проживали далеко от мест проведения боевых действий и приехали в европейскую страну, чтобы улучшить свою жизнь. В какой-то момент неподобающее поведение украинцев начало возмущать граждан Польши.

Александр Перенджиев в разговоре с РИА ФАН выразил мнение, что даже культурные и гуманные поляки не могут длительное время терпеть миллионы беженцев из Украины, которые хотят получить все и сразу "на халяву". Политолог напомнил, что у себя на родине украинцам доступны вакансии для любого уровня образования, а в Польше они находятся в качестве мигрантов и могут получить лишь низкооплачиваемую работу, на которую они не соглашаются.