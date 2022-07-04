Медведев: Запад продолжит призывать Украину к боевым действиям до победного конца

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4 июля 2022, 14:57 Источник: Дмитрий Медведев

В. Путин и С. Шойгу, фото с сайта Кремля

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение Луганской народной республики важным событием в зоне спецоперации и отметил, что Запад будет и дальше призывать Украину к боевым действиям до победного конца.

Медведев написал в своем Telegram-канале: "Освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе специальной военной операции. Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жёсткую» решимость вернуть всё, что потеряно".

Глава Минобороны Сергей Шойгу подробно рассказал Владимиру Путину об освобождении ЛНР.