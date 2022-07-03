Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что в середине июля задача по полному освобождению Донбасса будет решена

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июля 2022, 15:58 Источник: Свободная пресса

фото: vk.com/dnr_online_su

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что в середине июля задача по полному освобождению Донбасса будет решена, - пишет издание "Свободная пресса" со ссылкой на его интервью телеканалу "360".

По информации эксперта, российские войска ежедневно наносят чувствительные потери военным формированиям Украины (ВФУ), идёт плановое уничтожение и боевой техники формирований киевского режима, и людских ресурсов, и логистики.

Дандыкин отметил, что касаемо людских ресурсов украинской армии, они ещё у неё есть. По оценке эксперта, их качество среднее.

Эксперт пояснил: "Это территориальные батальоны обороны, которые Киев вынужден бросать на фронт, прикрывая ими остатки кадровых частей". Как указал Дандыкин, они используются в качестве живого щита. "Кроме того, это большие потери подкрепления из Центральной Украины, Западной Украины. Не секрет, что некоторые части не хотят идти на передовые позиции, считают, что это не их задачи", — описал ситуацию Василий Дандыкин.

По словам эксперта, это сказывается на продвижении российских войск и сил республик в Донбассе.

Он отметил освобождение последнего крупного города ЛНР — Лисичанска. "И дальше всё это будет продвигаться", - уверен Дандыкин. С его точки зрения, "с середины этого месяца задача по полному освобождению Донбасса будет решена".

В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР.