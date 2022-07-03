Шольц заявил, что ФРГ обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

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3 июля 2022, 14:24 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Fabian Sommer / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках разговора с журналистами заявил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности, готовясь ко времени после окончания спецоперации РФ.

Олаф Шольц уточнил, что Германия в настоящий момент делится с близкими союзниками мнениями по вопросу гарантий безопасности, которые можно предоставить Киеву. По словам канцлера ФРГ, очевидно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы Украина была членом НАТО.

Шольц заметил, что дипломатическая подготовка по вышеуказанному вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация.