Советник главы МВД Украины Андрусив заявил, что свободное ношение пистолетов в стране могут разрешить к осени

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июля 2022, 11:03 Источник: РИА "Новости"

пистолет, https://unsplash.com/photos/MfM3p2yn4Ew

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил утром в воскресенье, 3 июля, что уже летом или осенью в стране может быть принят закон, который позволит украинцам свободно носить оружие.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Виктор Андрусив сегодня уточнил, что соответствующий закон будет принят в течение лета-осени текущего года, после чего потребуется время для создания соответствующих реестров. Вероятно, будут предложены дополнительные решения для сохранения контроля за оборотом оружия.