Советник главы МВД Украины Андрусив заявил, что свободное ношение пистолетов в стране могут разрешить к осени

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил утром в воскресенье, 3 июля, что уже летом или осенью в стране может быть принят закон, который позволит украинцам свободно носить оружие.
Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.
Виктор Андрусив сегодня уточнил, что соответствующий закон будет принят в течение лета-осени текущего года, после чего потребуется время для создания соответствующих реестров. Вероятно, будут предложены дополнительные решения для сохранения контроля за оборотом оружия.