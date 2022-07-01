Кулеба заявил, что Украина снова обратилась в Международный суд ООН c обвинением России

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1 июля 2022, 21:56 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что Украина снова обратилась в Международный суд ООН, теперь с обвинением России в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.

Кулеба в своем аккаунте в Twitter написал: "Украина подала меморандум в Международный суд ООН". Он отметил, что киевские власти доказывают нарушение Россией Конвенции (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде".

МИД России заявлял ранее, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.

Что конкретно нарушила Россия - Кулеба не пояснил.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята резолюцией Генассамблеи ООН в 1948 году, вступила в силу в 1951. Документ содержит 19 статьей, указано определение понятия "геноцид", описано наказание за него.