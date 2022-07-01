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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто: важно поддерживать Киев, так как боевые действия на Украине могут выйти за ее пределы

, 21:32 Источник: РИА Новости

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто: важно поддерживать Киев, так как боевые действия на Украине могут выйти за ее пределы
глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN заявил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы. "Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину", - ответил глава МИД Финляндии на соответствующий вопрос.

Оценивая перспективы Украины в конфликте, Пекка Хаависто заявил, что украинская сторона "может сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву".

Глава МИД Финляндии заявил, что российская спецоперация "изменила атмосферу безопасности".
По словам Хаависто, архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый "железный занавес".

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